بايدن يحذر من خطورة أزمة المناخ ويعلن مساعدات لمصر بـ 500 مليون دولار

2022/11/11 | 19:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، الجمعة، إن الولايات المتحدة تعامل مع ملف المناخ كأمر عاجل، مؤكدا انخراط واشنطن في جهود الحفاظ على المناخ، ودعم الطاقات النظيفة.

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