2022/11/11 | 19:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، عن ضبط وإحباط محاولة تهريب 8 حاويات مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الشمالي. وقالت الهيئة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني”إن “منفذ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إحباط محاولة تهريب “ثمان” حاويات مخالفة لضوابط الاستيراد في ميناء ام قصر الشمالي المركز الخبري الوطني.

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