2022/11/11 | 19:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني نفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الجمعة، وجود توجه لإقرار قانون الموازنة كل 3 سنوات، فيما أكدت أن مجلس النواب يولي اهتماما لإقرار 3 قوانين مهمة خلال الفترة الحالية. وقال عضو اللجنة أحمد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللجنة القانونية تنفي وجود توجه لإقرار قانون الموازنة كل ثلاث سنوات المركز الخبري الوطني.

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