الطيران العراقي يوجه 3 ضربات جوية على عناصر داعش في قضاء الطوز

2022/11/11 | 20:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه الطيران العراقي ، الجمعة، 3 ضربات جوية على عناصر داعش في قضاء الطوز.

وقال بيان تلقت “تقدم” نسخة منه “طائرات الـ F-16 توجه 3 ضربات جوية على عناصر عصابات داعـش خلال مُلاحقتهم من قبل جهاز مُكافحة الإرهاب في قضاء طوز خورماتو”.

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