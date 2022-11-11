2022/11/11 | 20:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المالية تدعو إلى إرسال بيانات المتعاقدين لغرض التثبيت وخبير لـ (الزمان) : ضرورة إبعاد قانون الخدمة عن الإستثناءات لتحقيق العدالة في توزيع الرواتب بغداد – قصي منذر شدد خبير قانوني، على ضرورة ابعاد قانون الخدمة المدنية الذي يسعى البرلمان الى تشريعه لتنظيم عمل الموظفين ،عن الاستثناءات من اجل تحقيق العدالة في توزيع الرواتب ،واكد ان […]

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