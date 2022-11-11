2022/11/11 | 20:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترحيب بقرار الحكومة وسط دعوة إلى التحقيق في ملف تعويض المتضرّرين إلغاء التدقيق الأمني المفروض على المدن المحرّرة والهجرة تتابع منحة النازحين بغداد – ابتهال العربي الغت الحكومة ، التدقيق الامني على العائدين الى المناطق المحررة ، وسط مطالبات بمتابعة هذا القرار وتنفيذه على ارض الواقع لتسهيل عودة النازحين، واعلنت وزارة الهجرة والمهجرين ،انها تتابع […]

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