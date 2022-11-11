2022/11/11 | 20:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدفاع يطالب المفسوخة عقودهم بمراجعة مراكز الإستقبال لإجراء الفحص فرق الإنقاذ تنجح في إنتشال 4 جثث من حريق الوزيرية المحافظات – مراسلوا (الزمان) طالبت وزارة الدفاع، الافراد المفسوخة عقودهم بمراجعة مراكز الاستقبال لإجراء الفحص الطبي.واوضح بيان تلقته (الزمان) امس أن (الوزارة تدعو المفسوخة عقودهم، الى مراجعة مراكز الاستقبال، لإجراء الفحص الطبي وكُلاً حسب المحافظة […]

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