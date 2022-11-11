المشترك بين حماس وحزب

2022/11/11 | 20:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صعود أحزاب اليمين الديني في الانتخابات الأخيرة في إسرائيل ولا سيما حزب "الصهيونية المتدينة" يشبه من بعض الوجوه فوز حركة حماس في الانتخابات الفلسطينية عام 2006.فهذه الحركات تغرف من نفس الإناء، إناء الشمولية الدينية، الغارقة في غياهب الماضي.

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