2022/11/11 | 20:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدفاع: قتل 5 إرهابيين بضربة لطائرات F-16 بقاطع صلاح الدين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع: قتل 5 إرهابيين بضربة لطائرات F-16 بقاطع صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع: قتل 5 إرهابيين بضربة لطائرات F-16 بقاطع صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).