2022/11/11 | 20:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، إيعاز رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإيجاد نظام بطاقة تموينية إلكترونية يتجاوز المشاكل السابقة، وفيما لفتت إلى وجود توجه حكومي لاستكمال طباعة البطاقة الإلكترونية بشكل سريع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بتوجيه من السوداني..



التجارة تؤكد نظام البطاقة التموينية الجديد يتجاوز المشاكل السبقة المركز الخبري الوطني.

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