مقتل 5 إرهابيين بداعش بضربة جوية لطائرات (F16) في صلاح الدين

2022/11/11 | 20:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الجمعة، مقتل خمسة إرهابيين بضربة جوية في قاطع صلاح الدين.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بالتعاون مع قيادة العمليات المشتركة، نفذ صقور القوة الجوية الأبطال لطائرات (F16) ضربة جوية دقيقة ضِمن قاطع صلاح الدين".

وأضاف أن "الضربة الجوية أسفرت، عن مقتل خمسة إرهابيين".

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