أشرف حكيمي يوجّه رسالة دعم لزميله في باريس سان جيرمان سيرخيو راموس

2022/11/11 | 20:34 - المصدر: بغداد اليوم

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وجّه المدافع المغربي أشرف حكيمي رسالة دعم لزميله الحالي في نادي باريس سان جيرمان سيرخيو راموس.وكتب حكيمي الذي تم استدعاؤه رفقة أسود الأطلس لكأس العالم FIFA قطر 2022™ في تغريدة على حسابه في تويتر "سيرخيو راموس أفضل مدافع في العالم" وذلك بعد عدم استدعائه من قبل لويس إنريكي في قائمة إسبانيا لكأس العالم FIFA™.

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