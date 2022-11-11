2022/11/11 | 20:53 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: ادت صحيفة “وول ستريت جورنال” نقلا عن أشخاص مطلعين، بأن شركة...

ظهرت المقالة أمازون تدرس خفض النفقات بعد تويتر وميتا أولاً على المسلة.

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