اعتقال الارهابي عبدالله السبعاوي التكريتي في لبنان

2022/11/11 | 20:55 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس

بإعتباره احد منفذي ومدبري مجزرة سبايكر، جلب الارهابي عبدالله السبعاوي التكريتي ابن اخ الرئيس السابق صدام حسين الى بغداد مخمورا بعد اعتقاله في لبنان ....

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