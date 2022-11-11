بضربة جوية لطائرات (F16).. مقتل 5 إرهابيين بداعش في صلاح الدين

2022/11/11 | 21:15 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت وزارة الدفاع، اليوم الجمعة، عن تنفيذ صقور الجو ضربة جوية ويقتلون 5عناصر من داعش في صلاح الدين.

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