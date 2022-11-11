2022/11/11 | 21:15 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: Rym3aSuy7uk
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الفائض المالي.. التجنيد الإلزامي وجه من أوجه الإنفاق غير الرشيد) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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