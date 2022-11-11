بايدن يصل شرم الشيخ لحضور قمة المناخ في مصر

2022/11/11 | 21:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى شرم

الشيخ في مصر، لحضور قمة المناخ ولقاء

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وفى وقت سابق قال البيت الابيض، أن

الرئيس الأمريكى جو بايدن، يتوجه اليوم

الجمعة، إلى شرم الشيخ

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