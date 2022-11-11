فيديو:الشابندر في محاضرة عن الابداع الفلسفي في كربلاء

2022/11/11 | 21:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت محافظة كربلاء المقدسة اليوم

الجمعة محاضرة ثقافية حول الابداع

الفلسفي للباحث والمفكر غالب الشابندر

بحضور نخبة من المثقفين بالمحافظة

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