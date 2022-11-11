صورة: أول ظهور لـ “حفيد شقيق صدام حسين’ بيد الأمن العراقي

2022/11/11 | 21:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة نون الخبرية صورة لـ “حفيد

شقيق صدام حسين’ بيد الأمن العراقي بعد

اعتقاله في لبنان بجريمة سبايكر

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