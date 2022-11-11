السوداني يخاطب المعتقلين المعرضين للتعذيب لتقديم شكاواهم

2022/11/11 | 21:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني فتح باب تقديم الشكاوى لمن تعرض للتعذيب او الانتزاع القسري للاعترافات.

وقال المكتب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، ولأهمية توفير جميع الضمانات القانونية للمتهم أثناء مراحل التحقيق، ومنها عدم انتزاع الاعترافات منه بالإكراه أو قسراً، وفقا لما جاء بالمادة (١٩- خامسا) من الدستور، لذا نهيب بمن تعرض لأي صورة من صور التعذيب، أو الانتزاع القسري للاعترافات، بتقديم شكواه معززة بالأدلة الثبوتية".

وأورد المكتب بوابتين لتقدم الشكاوى الأولى الى مستشار رئيس مجلس الوزراء لحقوق الانسان عبر البريد الإلكتروني التالي: ‏([email protected] )، او للسكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة على عبر البريد الإلكتروني التالي: ‏ ( [email protected] )".

وتتضارب الارقام بشأن عدد المسجونين والمحكومين في العراق بين 50 و 75 ألف وتصل احيانا الى 100 ألف سجين.

ورصد المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب وفاة أكثر من 28 معتقلا بسبب التعذيب والإهمال الطبي الذي يعد من ممارسات التعذيب في السجون العراقية خلال النصف الاول من العام الحالي.

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