بلقاءات سرية.. اتحاد اسلامي يتهم سفارات اوروبية ببغداد باحتضان

2022/11/11 | 21:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد اتهم رئيس اتحاد علماء المسلمين في ديالى جبار المعموري، اليوم الجمعة، سفارات اوربية باحتضان المثليين في العراق، تحت مبادئ حماية حقوق الانسان التي وصفها بـ"الزائفة".وقال المعموري لـ(بغداد اليوم)، إن "بعض السفارات الاوربية وخاصة البريطانية في بغداد نظمت مؤخرا لقاءات سرية مع روابط تمثل المثليين في العراق في محاولة اخرى لاشاعة آفة منبوذة وغير مقبولة".واضاف، ان "السفارة البريطانية هي الاكثر احتضانا للمثليين في العراق"، مبررًا ذلك بكون "البرلمان البريطاني يضم اكبر عدد من المثليين على مستوى العالم"، مؤكدا "على ضرورة الانتباه لخطورة محاولات بعض السفارات نقل هذه الافة وترويجها في البلاد والسعي لايقافها".واشار الى ان "اوروبا المريضة تتعمد نقل ايديولوجيات منبوذة الى المجتمعات الاسلامية في محاولة لتهديم العقائد والثوابت التي لايقبل بها ديننا الحنيف"، مؤكدا بأن "الاف الدولارات تنفق من قبل بعض السفارات على دعم شيوع المثلية ليس في العراق فحسب بل بقية الدول العربية والاسلامية تحت مبادى حماية حقوق الانسان الزائفة".

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