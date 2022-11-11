2022/11/11 | 21:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني خصص مكتب رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، بريداً إلكترونياً لاستقبال شكاوى من تعرضوا للتعذيب أو انتزاع اعترافات بالإكراه. وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني يوجه بعدم انتزاع الاعترافات من المتهم بالإكراه أو قسراً المركز الخبري الوطني.

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