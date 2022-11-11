الإعلام الأمني: تنفيذ 3 ضربات جوية دقيقة استهدفت إرهابيين بمحافظة كركوك

2022/11/11 | 21:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، عن تنفيذ 3 ضربات جوية دقيقة استهدفت إرهابيين بمحافظة كركوك. وقالت الخلية في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/إنه “في إطار عمليات نوعية تضاف الى سجل الأبطال […]

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