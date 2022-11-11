قائمة المنتخب السعودي لكأس العالم 2022 في قطر.. من سيمثل

2022/11/11 | 21:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المنتخب السعودي عن قائمة اللاعبين الـ26 الذين سيشاركون في كأس العالم 2022 في قطر، الجمعة، حسب اختيارات المدرب الفرنسي إيرفي رينارد

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