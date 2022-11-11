2022/11/11 | 22:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: bTt0-YsoOpc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد ما جرى لصدام حسين لما أخبروه عن اقترابهم من صنع القنبلة الذرية! | أوراق مطوية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شاهد ما جرى لصدام حسين لما أخبروه عن اقترابهم من صنع القنبلة الذرية! | أوراق مطوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).