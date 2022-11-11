المنتخب الوطني يختتم تدريباته في مدريد استعداداً لمواجهة الاكوادور

2022/11/11 | 22:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اختتم المنتخب الوطني العراقي، اليوم الجمعة، وحداته التدريبيّة في العاصمة الإسبانية مدريد استعداداً لمواجهةِ منتخبِ الاكوادور غداً السبت، في الثامنة والنصف بتوقيتِ بغداد، في ملعب متروبوليتانو الخاصّ بنادي اتليتيكو مدريد.

وشارك في التدريبات التي احتضنها ملعبُ مونيسيبال بليفال، جميع اللاعبين باستثناءِ أحمد يحيى وأحمد زيرو بسبب الإصابة (شد عضلي)، ومن المُحتمل أن يزجَ المدرب راضي شنيشل بعددٍ من اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراةِ الأولى ضد المكسيك.

واقتصرت تدريباتُ اليوم على جوانب فنيةٍ بحتةٍ وتطبيق أسلوبِ اللعب المفترض إتباعه في مباراةِ الاكوادور، حيث سبقت الوحدة التدريبيّة محاضرةٌ فنيةٌ تمّ خلالها تحليلُ أسلوب لعب منتخبِ الاكوادور.

وقال المحللُ الفنيّ عبد الأمير ناجي، إن "مباراةَ المكسيك كشفت عن الفوارق التي لا يمكنُ حجبها ولا ضير من مواجهةِ هكذا منتخباتٍ، واستمراريّة توفير هكذا مواجهاتٍ في المستقبلِ القريب، وهو ما سيعكسُ الفائدة عند مواجهةِ منتخبات آسيا، ونحن بدورنا برفقة الجهاز الفنيّ نعملُ قصارى جهودنا من أجل أن يستوعبَ اللاعبون الواجباتَ التي تمنح لهم حسب كل مباراة".

وأكد أن "تحليلَ المنافس مستمرٌ، وستكون هناك محاضرةٌ ثانية يوم غد لنصل إلى قيمةٍ فنية وافيةٍ للاعبينا واستيعاب طريقة اللعبِ لمنتخبِ الاكوادور، وتجاوز الأخطاء التي حدثت في المباراةِ السابقة".

على صعيدٍ متصلٍ، سيرتدي منتخبنا الزي الأخضر الكامل، بينما يرتدي منتخب الاكوادور القميصَ الأصفر والسروال الأزرق الغامق، وسيقود المباراة طاقمُ تحكيم برتغالي مؤلف من (غوستافو كوريا، تياغو كوستا، بيدرو ريبيرو و كارلوس ماكيدو حكماً رابعاً).

من جهةٍ منفصلةٍ، زارَ ممثلٌ عن صحيفة as الإسبانيّة مقرَ إقامة وفد المنتخبِ الوطنيّ في العاصمةِ مدريد، وتم توثيقُ الزيارة بتوسط المدرب الإسباني خيسوس كاساس رباعي لاعبي المنتخب الوطنيّ (جلال حسن ، أمجد عطوان ، أيمن حسين وأمير العماري) ضمن تغطيةٍ خاصةٍ لواحدةٍ من أشهر المؤسسات الإعلاميّةِ الإسبانية التي يفترضُ أنها ستنشرُ عن تعاقدِ الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم مع الطاقم الإسباني الجديد الذي سيتسلمُ مهامَ قيادة أسود الرافدين في مباراةِ كوستاريكا المقبلة.

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