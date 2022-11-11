سقوط الرهان ضد جوزيف بايدن

2022/11/11 | 22:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإنتخابات النصفية الأميركية والصدمة التي صعقها الديموقراطيون بالحزب الجمهوري هذا الأسبوع بفوزهم المتوقع بمجلس الشيوخ وصدهم أكثرية فاعلة لليمين في مجلس النواب، تحمل رسائل للداخل وللخارج الأميركي الذي استضعف الديموقراطيين والرئيس الأميركي جوزيف بايدن.

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