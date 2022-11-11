السوداني: الحكومة تضع على رأس أولوياتها أن تقدّم زخماً ملحوظاً للجانب الخدمي

2022/11/11 | 22:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني،اليوم الجمعة، أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها أن تقدّم زخماً ملحوظاً للجانب الخدمي. وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/ […]

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