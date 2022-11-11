الهجرة : حل مشكلة نازحي سنجار يتطلب عدة خطوات

2022/11/11 | 22:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني شددت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الجمعة، على وجوب إعادة تأهيل المناطق المحررة لتمكين أهاليها من العودة، وفيما أشارت إلى أن حل مشكلة نازحي سنجار يتطلب عدة خطوات، أكدت عقد اجتماعات مع […]

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