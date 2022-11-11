2022/11/11 | 22:39 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: أكّدت إيران، أنها قامت بتصنيع صاروخ بالستي فرط صوتي قادرا على...

ظهرت المقالة إيران تعلن دخولها نادي دول الصواريخ الفرط صوتية أولاً على المسلة.

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