مدرب الأخضر السعودي يستبعد 7 لاعبين ويكشف القائمة المونديالية النهائية

2022/11/11 | 23:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المدرب الفرنسي للمنتخب السعودي لكرة القدم، هيرفيه رونار، الجمعة، عن التشكيلة الرسمية المشاركة في نهائيات كأس العالم في قطر، كانت حصة الأسد فيها لنادي الهلال، بطل الدوري المحلي، ودوري أبطال آسيا، بـ12 لاعبا.

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