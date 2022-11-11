مشروع قانون يرمي لمعالجة العنف ضد أطفال العراق

2022/11/11 | 23:02 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضع برلمان العراق خطواته الأولى لسنّ مشروع قانون حماية النشء بعد تعثره خلال الدورات السابقة، للحدّ من ظواهر العنف ضد الأطفال.لكنه لقي بعض "الاعتراضات".فهل يساهم بوقف هذه الممارسات ضد فلذات الأكباد؟

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