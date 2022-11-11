لندن‭:‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬يهدد بقتل‭ ‬صحافيين‭ ‬مقيمين‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة

2022/11/11 | 23:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصارِعة‭ ‬ايرانية‭ ‬تخضع‭ ‬لحماية‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬اسكتلندا‭ ‬بعد‭ ‬تعرضها‭ ‬لـتهديدات لندن‭- ‬بروكسل‭ -‬الزمان‭ ‬ استدعت‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬الجمعة‭ ‬دبلوماسيّا‭ ‬إيرانيّا‭ ‬كبيرا‭ ‬للاحتجاج‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬وصفته‭ ‬بتهديدات‭ ‬بالقتل‭ ‬وجهت‭ ‬الى‭ ‬صحافيين‭ ‬مقيمين‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬بعد‭ ‬أسابيع‭ ‬من‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬المناهضة‭ ‬للنظام‭.‬ ‭ ‬فيما‭ ‬تظاهر‭ ‬مئات‭ ‬الرجال‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬سيستان‭ ‬بلوشستان‭ ‬الإيرانية‭ ‬الجمعة،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أظهرت‭ ‬تسجيلات‭ […]

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