2022/11/11 | 23:30 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مصارِعة ايرانية تخضع لحماية الشرطة في اسكتلندا بعد تعرضها لـتهديدات لندن- بروكسل -الزمان استدعت الحكومة البريطانية الجمعة دبلوماسيّا إيرانيّا كبيرا للاحتجاج على ما وصفته بتهديدات بالقتل وجهت الى صحافيين مقيمين في المملكة المتحدة، بعد أسابيع من الاحتجاجات المناهضة للنظام. فيما تظاهر مئات الرجال في محافظة سيستان بلوشستان الإيرانية الجمعة، وفق ما أظهرت تسجيلات […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لندن:الحرس الثوري يهدد بقتل صحافيين مقيمين في المملكة المتحدة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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