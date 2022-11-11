2022/11/11 | 23:30 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبد السلام التجارب المريرة والمتكررة في التعامل مع الدستور العراقي تعطي الانطباع القوي انّ هذا الدستور كان غير قادر على حماية نفسه من مستهدفيه الذين يفترض انهم حماته كونهم كانوا أساس تشريعه والمساهمين في كتابته وظهوره قبل سنوات. لا توجد أية ضمانات يمكن الاستناد اليها في النظر الى مستقبل آمن للدستور العراقي من […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نصوص عقابية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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