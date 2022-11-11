نصوص‭ ‬عقابية

2022/11/11 | 23:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬ التجارب‭ ‬المريرة‭ ‬والمتكررة‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الدستور‭ ‬العراقي‭ ‬تعطي‭ ‬الانطباع‭ ‬القوي‭ ‬انّ‭ ‬هذا‭ ‬الدستور‭ ‬كان‭ ‬غير‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬حماية‭ ‬نفسه‭ ‬من‭ ‬مستهدفيه‭ ‬الذين‭ ‬يفترض‭ ‬انهم‭ ‬حماته‭ ‬كونهم‭ ‬كانوا‭ ‬أساس‭ ‬تشريعه‭ ‬والمساهمين‭ ‬في‭ ‬كتابته‭ ‬وظهوره‭ ‬قبل‭ ‬سنوات‭.‬ لا‭ ‬توجد‭ ‬أية‭ ‬ضمانات‭ ‬يمكن‭ ‬الاستناد‭ ‬اليها‭ ‬في‭ ‬النظر‭ ‬الى‭ ‬مستقبل‭ ‬آمن‭ ‬للدستور‭ ‬العراقي‭ ‬من‭ […]

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