أجواء‭ ‬أزمة‭ ‬بعد‭ ‬رفض‭ ‬السيسي‭ ‬طلب‭ ‬سوناك‭ ‬إطلاق‭ ‬الناشط‭ ‬علاء‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬

2022/11/11 | 23:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭ ‬ثكنة‭ ‬عسكرية‭ ‬وميدان‭ ‬التحرير‭ ‬خال‭ ‬من‭ ‬المتظاهرين القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ -‬الزمان‭ ‬ سجل‭ ‬انتشار‭ ‬كثيف‭ ‬الجمعة‭ ‬للشرطة‭ ‬المصرية‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬القاهرة‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬ميدان‭ ‬التحرير‭ ‬الذي‭ ‬شكل‭ ‬مركزا‭ ‬اساسيا‭ ‬لتجمع‭ ‬المتظاهرين‭ ‬في‭ ‬ثورة‭ ‬2011،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬دعوات‭ ‬الى‭ ‬التظاهر‭ ‬لم‭ ‬تلق‭ ‬استجابة‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬افاد‭ ‬مراسلو‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬وفي‭ ‬ميدان‭ ‬التحرير،‭ ‬كان‭ […]

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