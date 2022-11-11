2022/11/11 | 23:30 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- القاهرة ثكنة عسكرية وميدان التحرير خال من المتظاهرين القاهرة- مصطفى عمارة -الزمان سجل انتشار كثيف الجمعة للشرطة المصرية في وسط القاهرة ولا سيما في ميدان التحرير الذي شكل مركزا اساسيا لتجمع المتظاهرين في ثورة 2011، وذلك بعد دعوات الى التظاهر لم تلق استجابة وفق ما افاد مراسلو وكالة فرانس برس.
وفي ميدان التحرير، كان […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أجواء أزمة بعد رفض السيسي طلب سوناك إطلاق الناشط علاء عبدالفتاح ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وفي ميدان التحرير، كان […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أجواء أزمة بعد رفض السيسي طلب سوناك إطلاق الناشط علاء عبدالفتاح ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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