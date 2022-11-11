بالوثيقة..طلب نيابي بتدخل الادعاء العام للتحقيق بمشروع استثماري في الديوانية

2022/11/11 | 23:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشفت وثيقة حصلت “تقدم” على نسخة منها عن طلب نيابي بتدخل الادعاء العام للتحقيق بمشروع استثماري في الديوانية.

ادناه نص الوثيقة:-

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