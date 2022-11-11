2022/11/11 | 23:55 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لخروج 4 محولات عن الخدمة.. محطة الهارثة توفر 800 ميكا واط لـ #لبصرة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 1JZKUMXcrk8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لخروج 4 محولات عن الخدمة.. محطة الهارثة توفر 800 ميكا واط لـ #لبصرة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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