الإطاحة بثلاثة تجار مخدرات بينهم امراة في ميسان

2022/11/11 | 23:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن قائد عمليات ميسان، اللواء الركن محمد جاسم الزبيدي، اليوم الجمعة،الإطاحة بثلاثة تجار مخدرات بينهم امراة في المحافظة. وقال الزبيدي في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/أنه “يعلن الإطاحة بثلاثة تجار مخدرات بينهم […]

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