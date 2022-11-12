2022/11/12 | 00:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكد مصدر امني غلق جسر السنك مساء اليوم الجمعة لأسباب تتعلق بالصيانة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "القوات الأمنية أقدمت على غلق جسر السنك وسط بغداد".

وأوضح المصدر أن "أسباب الغلق جاء لرفع الكتل الإسمنتية المتبقية على جانبيه و اغراض الصيانة الأخرى".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قطع جسر السنك وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قطع جسر السنك وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).