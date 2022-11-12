حددت سبب سكوتها.. الخارجية الاميركية تؤكد امتلاكها معلومات عن جفاف العراق منذ سنوات

2022/11/12 | 00:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكد المتحدث الإقليمي لوزارة الخارجية الأميركية صموئيل ويربيرغ، اليوم الجمعة، أن الحكومة الاميركية كانت ترى تحديات المناخ بالنسبة للعراق منذ سنوات الا انها ركزت على التحديات الانية المتمثلة بداعش والمشاكل السياسية، مشيرًا إلى أن التأجيل الان اصبح غير ممكن.

وقال ويربيرغ في تصريحات على هامش مؤتمر كوب 27 للمناخ المنعقد في مصر وتابعتها (بغداد اليوم)، إنه "في الماضي كنا نرى أن تغير المناخ وتأثيراته السلبية ستكون في المستقبل البعيد ولم نكن نريد التعامل معها، مثلاً كانت لديكم تحديات مثل وجود داعش وتحديات أخرى بالنسبة لتشكيل الحكومة، وأحياناً كنا نقول في الماضي إن من اللازم أن نعمل ونركز الآن على هذه التحديات الأخرى التي أمامنا بدلاً من أن نركز على تحديات تغير المناخ التي ستأتي في المستقبل البعيد".

واستدرك: "لكن هذا ليس صحيحاً الآن، لأننا نرى تأثيرات تغير المناخ هذه كل يوم، من فيضانات وحرائق في كل أنحاء العالم، ولذلك يجب أن نعمل بالرغم من الصعوبات، والحكومة العراقية الجديدة عليها أن تعمل للانتصار على التحديات السياسية والجيوسياسية وتحديات التغير المناخي".

وبشأن إمكانية وجود حلول لأزمة نقص المياه والتنافس عليه بين الدول ولاسيما العراق، أوضح أنه "كانت لدينا في الولايات المتحدة نفس التحديات منذ عقود وسنوات بالنسبة للأنهار والمياه المشتركة بين الولايات المتحدة وكندا، والولايات المتحدة والمكسيك، ورأينا نفس التحديات في كل أنهار العالم تقريباً بالنسبة للمياه المشتركة بين بلدين وبين بلدان".

وأضاف: "لذلك لدينا تجربة ولدينا التقنيات والتكنولوجيا ولدينا قوانين، كل الحلول بالنسبة للمياه المشتركة بين البلدان في العالم موجودة، كل الحلول كل التقنيات كل التكنولوجيا"، إلا أنه استدرك: "لكن السؤال هو هل هناك إرادة سياسية وهل هناك عراقيل سياسية في طريق أي دولة ومنها العراق أو أي دولة أخرى أن تتشارك المياه مع هذه البلدان؟".

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