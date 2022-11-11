بالصور.. رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يستقبل عدداً من الوجهاء وشيوخ العشائر

2022/11/12 | 00:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

إلتقى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، عدداً من الشخصيات الاجتماعية وشيوخ العشائر العراقية الكريمة والوجهاء من عموم مناطق وربوع عراقنا الحبيب.

واستمع سيادته الى حديث عن هموم المواطنين ورؤيتهم تجاه الوضع العام في البلد وانشغالات المجتمع العراقي في النواحي المعاشية والخدمية كافة.

وأكد السيد السوداني في كلمة له خلال اللقاء، أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها أن تقدّم زخماً ملحوظاً للجانب الخدمي، وأن يلمس المواطن في كل مكان تغيّراً إيجابياً في مستوى الرعاية والخدمة التي تحققها أجهزة الدولة بكل جوانبها ومسؤولياتها.

وأعرب سيادته للحضور، عن توسم جهاز الدولة بأن يحظى بالدعم والتأييد لإنفاذ القانون، والمساعدة في نشر ثقافة المواطنة الحقة ونبذ المظاهر السلبية التي تلحق الضرر بتماسك النسيج الاجتماعي.

كما بيّن السيد رئيس مجلس الوزراء، أن السلم الأهلي والتكامل في أداء الاجهزة الأمنية، لن يتم على الوجه الأمثل، ما لم تتضامن وتتلاحم كل الفعاليات الاجتماعية والعشائرية والنخب المجتمعية من اجل تحقيق الاستقرار وسيادة القانون في عموم البلاد.

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