2022/11/12 | 00:07 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية : شرطة النجدة تلقي القبض على متشاجرين بحوزتهم أسلحة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/12 | 00:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديوانية : شرطة النجدة تلقي القبض على متشاجرين بحوزتهم أسلحة) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الديوانية : شرطة النجدة تلقي القبض على متشاجرين بحوزتهم أسلحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).