2022/11/12 | 00:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، باغلاق جسر السنك وسط بغداد بشكل مؤقت لغرض رفع بعض الكتل الكونكريتية الموجودة على الجسر.

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