2022/11/12 | 00:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيراني عالق في لبنان بعد انتقاده خامنئي

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