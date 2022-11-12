2022/11/12 | 00:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، باغلاق جسر السنك بشكل مؤقت.وذكر المصدر لايرث نيوز، انه “تم اغلاق جسر السنك بشكل مؤقت لغرض رفع بعض الكتل الكونكريتية الموجودة على الجسر”.

ظهرت المقالة لهذا السبب..



اغلاق جسر السنك بشكل مؤقت أولاً على ايرث نيوز.

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