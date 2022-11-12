بريطانيا تستدعي القائم بالأعمال الإيراني بسبب تهديدات للصحفيين

2022/11/12 | 00:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، يوم الجمعة، استدعاء القائم بالأعمال الإيراني بسبب "تعرض الصحفيين الذين يعيشون في المملكة المتحدة إلى سلسلة من التهديدات الخطيرة".

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