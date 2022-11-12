توضيح من الطيران المدني بعد تأخر طائرة متوجهة الى مشهد

2022/11/12 | 00:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

إيضاح…

تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن فيديو لمسافرين في إحدى صالات مطار بغداد الدولي وهم يتحدثون عن تأخير في موعد إقلاع رحلتهم الجوية بإتجاه مدينة مشهد على متن طائرة شركة ATA AIRLINES الإيرانية . وتود إدارة مطار بغداد الدولي أن توضح للرأي العام وللمسافرين الكرام ،بأن السبب الرئيسي للتأخير يعود لخلل فني في الطائرة ولم تغادر في وقتها مما تأجلت الرحلة لعدة ساعات لحين وصول الطائرة البديلة من طهران ،حيث تم إقلاع الطائرة فور وصولها في تمام الساعة 9 مساءً وقدمت وجبات الطعام للمسافرين مع متابعة متواصلة لجميع احتياجاتهم الضرورية .وتؤكد إدارة المطار أن مثل هكذا حالات تحدث في جميع مطارات العالم سيما وأن الخلل الفني خارج أرادت الشركة، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات الصارمة بحقها في حال تقصيرها مرة أخرى لمنع تكرارها مع المسافرين .

————————————————- مطـار بغــداد الدولـي الإعلام والاتصال الحكومي السبت - 12تشرين الثاني - 2022

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