قائمة طويلة لحصيلة الممارسة الامنية ليوم الخميس

2022/11/12 | 00:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وكالة شؤون الشرطة، قائمة طويلة لحصيلة الممارسة الامنية المنفذة ليوم الخميس 10 تشرين الثاني 2022، والتي جرت باشراف مباشر وحضور ميداني لوكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود.

وذكرت الوكالة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "الحصيلة الأمنية اسفرت عن تنفيذ 67 امر قبض، تضمنت 6 متعاطين للمخدرات وضبط 4 عجلات تحمل مواد ممنوعه من الاستيراد، و(١٩) حبة مخدرة مجهولة النوع، فضلا عن ضبط مواد مخدرة (٦) غرام + (٨٦٠) ملغرام من مادة الكرستال".

وتضمنت الممارسات ايضا "تسيير 240 دورية والقبض على 15 من المتسولين و4 اسلحة متنوعة من بينها مسدس مع اطلاقات نارية عدد ( ١٩) إطلاقة مع رمانة يدوية عدد (٣)".

فضلا عن ذلك تمكنت مديريات النجدة من ضبط 12 عجلة مطلوبة، و13 دراجة، و107 عجلة مضللة، وضبط عجلات تسير عكس الاتجاه عدد 59، والقبض على 63 متسولا، وعلى 64 مخمورا".

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