2022/11/12 | 01:00 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: RXVuUaz4ppA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اَن نافع اوسي: أخبرت احد المحافظين بان قلمي لا يوقع على مشاريع فيها فساد) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اَن نافع اوسي: أخبرت احد المحافظين بان قلمي لا يوقع على مشاريع فيها فساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).