2022/11/12 | 01:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما هي تأثيرات ذلك على قدرة واشنطن في التصدي للملفات ذات الأولوية داخليا وخارجيا( التضخم ، مواصلة قيادة المعسكر الديمقراطي لمواجهة روسيا والصين) ؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( السيناريوهات الممكنة حول التعاون أو الصدام بين البيت الأبيض والكونغرس) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( السيناريوهات الممكنة حول التعاون أو الصدام بين البيت الأبيض والكونغرس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).